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Назван возможный срок признания Усольцевых умершими
Сегодня, 17:07
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Назван возможный срок признания Усольцевых умершими

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Официальная версия пропажи семьи - несчастный случай.

Родственники семьи Усольцевых, которую с сентября 2025 года ищут в тайге, уже могут обратиться в суд с просьбой объявить пропавших супругов и их пятилетнюю дочь умершими. Об этом aif.ru сообщил адвокат Андрей Алешкин.

Юрист объяснил, что по закону гражданина можно объявить умершим, если в течение пяти лет о нем нет информации по месту жительства. Однако если человек пропал при обстоятельствах, дающих основание предположить гибель от несчастного случая, срок сокращают до шести месяцев.

Алешкин напомнил, что Усольцевы пропали в тайге со сложным рельефом и различными рисками. В данном случае суд изучит обстоятельства и признает доказательства убедительными. После этого днем смерти может быть признан день предполагаемой гибели.

Семья Усольцевых пропала в Партизанском районе Красноярского края. Их автомобиль обнаружили автомобиль на окраине Кутурчина, Более 9 месяцев поисков не дали результатов. Также была выдвинута криминальную версия об исчезновении супругов и их ребенка.

Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева

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Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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