Причина смерти погибшего устанавливается.

В Адмиралтейском районе в ночь на среду из Крюкова канала извлекли тело неизвестного мужчины. Как сообщает издание 78.ru, труп заметили в воде примерно в три часа ночи на набережной.

По неофициальным данным на виде мужчине около 40 лет. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а также пытаются установить личность погибшего. Подробности инцидента правоохранительными органами пока не раскрываются.

Ранее мы сообщили о том, что на углу Северного и Гражданского проспектов обнаружили тело 12-летней школьницы.

Фото: Piter.TV