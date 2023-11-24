В РФ стартует новый этап эксперимента по въезду мигрантов со сдачей биометрии

В МВд рассказали о том, как иностранцы могут зарегистрироваться в приложении RuID.

Новый этап эксперимента по въезду мигрантов в России, предусматривающий необходимость заранее сообщать о целях их визита в страну и сдавать биометрию, начинается с сегодняшнего дня. В рамках его проведения российские правоохранительные органы будут формировать цифровой профиль с личными и биометрическими данными . Из текста правительственного документе следует, что второй этап эксперимента на территории страны продлится в период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года. Теперь для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранцы, включая законных представителеф недееспособных или несовершеннолетних лиц, должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление. Там требуется указать цель поездки, свои персональные данные, сфотографироваться, сделать снимок документа, удостоверяющего личность, а также записать голос. После этого заявители будут ждать проверки информации. В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию, заявление можно заполнить не позднее чем за четыре часа до визита. В частности, речь может идти о необходимости экстренного лечения, тяжелой болезни, смерти близкого родственника.

Напомним, что заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Скачать онлайн-сервис можно в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store. Приложение доступно пользователям на английском, армянском,от заявителя потребуется ввести электронную почту, российский номер телефона указывать будет необязательно. В приложении также можно получать услуги в нашем государства, например оформить медицинскую страховку или записаться на прием в МВД. Цифровой профиль каждого человека будет иметь уникальный идентификатор и в будущем может заменить собой бумажный патент.

Изменения пока что не затронут граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, представителей международных организаций, аккредитованных в РФ, и членов их семей. Первый этап эксперимента стартовал в России 1 декабря 2024 года.

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Фото: Piter.tv