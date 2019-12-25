Речь идет о рекордной сумме для русского авангардиста.

Полотно кисти русского авангардиста Василия Кандинского "Подчеркнутые углы" (Betonte Ecken) ушло с молотка на аукционе Christie"s. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились официальные представители торгового дома. Меропритие было посвящено искусству XX века. Работа продана за рекордные для произведений художника 74 миллиона доллара.

Продано за $74 млн. ведущий аукциона

Известно, что такая ставка была сделана по телефону. На финальном этапе торги проводились между двумя участниками. В какой-то момент полотно чуть не ушло за 73,5 миллиона долларов, однако в последний момент неизвестный клиент предложил сумму на полмиллиона долларов больше. С учетом комиссии аукционного дома покупателю картины придется отдать 85 780 000 долларов за картину размером 130 на 130 сантиметров.

Известно, что перед торгами эксперты оценивали работу, написанную в начале 1920-х годов, в сумму в 60-80 миллионов долларов. В 1929 году картину у Василия Кандинского купила первый директор нью-йоркского Музея Соломона Гуггенхайма Хилла Ребай.

Знаменитую картину Уинстона Черчилля выставят на торги за 55,5 млн рублей.

Фото: Christie"s