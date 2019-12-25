Знаменитую картину Уинстона Черчилля выставят на торги за 55,5 млн рублей

На ней изображен цветок амариллис белладонна в горшке, стоящем на столе.

Известный аукционный дом Christie"s выставит на торги в Лондоне картину Уинстона Черчилля "Amaryllis Lily" ("Амариллис"), написанную в 1948 году. Стоимость полотна оценили в 300–500 тысяч фунтов стерлингов (33,3–55,5 млн рублей).

На картине бывший премьер-министр Великобритании изобразил красный цветок амариллис белладонна в горшке на темном фоне. Он подарил эту работу своей младшей дочери Мэри Соумс. В 1995 году она передала картину Фонду Черчилля.

Торги состоятся 21 октября. По словам представителя Christie"s Пиппа Джакомб, работа демонстрирует уверенность, которую Черчилль развил как художник-натюрморист.

Уинстон Черчилль начал заниматься живописью в 40 лет и создал за свою жизнь около 500 полотен. Самой дорогой его работой остается пейзаж "Башня мечети Кутубия". В 2021 году ее продали на торгах за 8,285 млн фунтов (около 1,1 млрд рублей).

Ранее мы сообщали, что в Петербурге выставили на торги "Взорваль" Крученых с иллюстрациями Малевича.

Фото: Christie"s