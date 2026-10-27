Дачу Каннегисера в Комарово выставили на торги по программе "Рубль за метр"

Здание является уникальным образцом северного модерна и объектом культурного наследия регионального значения.

В Петербурге стартовал прием заявок на аренду дачи Каннегисера, которая находится в Комарово. Победитель торгов должен будет восстановить ее за семь лет, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Здание является уникальным образцом северного модерна и объектом культурного наследия регионального значения. Площадь составляет 400 квадратных метров.

Этот объект не утрачен. Конечно, это всегда вызывает больше тревоги за его сохранность и желание заняться такими объектами в первоочередном порядке. Ирина Щукина, зампредседателя комитета имущественных отношений Петербурга

В советское время помещения использовались под нужды детского санатория. В начале прошлого века здесь совершили дачную революцию: первый владелец дома Фердинанд Каннегисер скупал участки около Финского залива, а затем разбивал по частям и перепродавал для строительства. Позже в Курортном районе возникла целая загородная инфраструктура.

Ранее на Piter.TV: в Петергофе выставили на торги оранжерею из ансамбля "Собственная дача".

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга