В Петербурге выставили на торги "Взорваль" Крученых с иллюстрациями Малевича

Над художественным оформлением этого издания, вышедшего в 1913 году в литографии "Свет", также работали Николай Кульбин, Ольга Розанова, Натан Альтман, Наталья Гончарова.

Аукционный дом "Литфонд" анонсировал торги в Петербурге, центральным лотом которых станет раскрашенный экземпляр книги Алексея Крученых "Взорваль" с иллюстрациями Казимира Малевича. Мероприятие состоится 15 октября.

Над художественным оформлением этого издания, вышедшего в 1913 году в литографии "Свет", также работали Николай Кульбин, Ольга Розанова, Натан Альтман, Наталья Гончарова. Общий тираж второго дополненного издания составил всего 450 экземпляров. Стартовая цена на этот лот установлена на уровне 1,2 млн рублей. Для сравнения: первое издание готовилось весной 1913 года, а второе, слегка измененное, – летом того же года.

Помимо футуристической книги, на аукцион заявлен ряд других уникальных раритетов: инкунабула Аристотеля в издании Альда Мануция, карта мифической Гипербореи, первый сборник стихов "Камень" Осипа Мандельштама, последняя прижизненная книга Николая Гоголя и самодельные книжки-гармошки Льва Юдина – знаменитого художника русского авангарда и ученика Малевича.

Ранее мы сообщили о том, что редкое издание Бориса Пильняка о Петербурге выставили на аукцион.

Фото: Пресс-служба "Литфонда"