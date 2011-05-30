Визовый центр Испании в Петербурге перестал принимать загранпаспорта старого образца

Отныне подавать документы разрешается исключительно владельцам биометрических заграничных паспортов, действующих в течение десяти лет.

Испанский визовый центр в Петербурге прекратил приём заявлений на оформление визы, подаваемых с использованием пятилетних паспортов. Это изменение вступило в силу с 23 июля. Отныне подавать документы разрешается исключительно владельцам биометрических заграничных паспортов, действующих в течение десяти лет.

Данный порядок обусловлен новыми требованиями Шенгенской зоны, согласно которым паспорта старого образца перестали признаваться шестью государствами-членами союза. Важно отметить, что ограничение касается только пункта выдачи виз в Петербурге. Остальные представительства продолжают функционировать без ограничений.

Оформить испанскую визу помимо Петербурга возможно также в семи городах России: Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара и Казань.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге меняются правила работы МФЦ с иностранцами.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)