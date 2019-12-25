В Петербурге меняются правила работы МФЦ с иностранцами

Сейчас в Северной столице работают 62 МФЦ.

В Петербурге городской комитет по информатизации и связи проводит системную работу по организации удобных условий посещения МФЦ для всех категорий заявителей. Об этом рассказали в ведомстве.

С 10 июня организовали прием иностранцев в подразделениях ФГУП Паспортно-визовый сервис МВД России на улице Красного Текстильщика. А также с 18 числа для разделения потоков заявителей в МФЦ "Мои Документы" изменен режим приема граждан страны, мигрантов и лиц без гражданства. Заработал центр обслуживания иностранных граждан в помещении "Сбербанка" на Старо-Петергофском проспекте.

Помимо этого, с 20 июня два МФЦ переделаны под центры предоставления услуг мигрантам и лицам без гражданства: сектор №2 МФЦ Красносельского района на проспекте Ветеранов и сектор №2 МФЦ Калининского района на улице Веденеева, 4А.

Прием иностранных граждан будет осуществляться без предварительной записи ежедневно с 09:30 до 21:00 без перерыва на обед и выходных. Выдача талонов электронной очереди прекращается за 60 минут до закрытия центра. Все документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы и представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык, в том числе – печать (при ее наличии). Пресс-служба Смольного

С 20 июня закроют прием мигрантов в МФЦ Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов по услугам СНИЛС и доступ к ЕСИА.

Сейчас в Северной столице работают 62 МФЦ.

Ранее на Piter.TV: полицейские пресекли незаконную легализацию иностранцев на территории Красногвардейского района.

Фото: ГКУ "МФЦ" (носит иллюстративный характер)