Петербургские власти ужесточили запрет на работу мигрантов по патентам

Ограничения не распространяются на граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

По решению губернатора Петербурга Александра Беглова дополнен список видов экономической деятельности, в отношении которых установлен запрет на привлечение иностранных работников по патентам.

В прошлом году мигрантам запретили работать таксистами и курьерами, в 2026-м перечень пополнился следующими сферами: розничная торговля, физкультурно-оздоровительная деятельность и медицина. Кроме того, приезжим теперь нельзя трудиться в салонах красоты и парикмахерских.

Ограничения не распространяются на граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана, а также на высококвалифицированных специалистов, имеющих разрешение на работу.

Введение запрета является работающим инструментом противодействия теневой занятости. Патентная система в указанных сферах нередко используется как формальное основание для работы без реального контроля квалификации, что порождает неконкурентную среду, уход от налоговых и социальных обязательств и вытеснение легальных рабочих мест. Пресс-служба Смольного

Чтобы обеспечить плавную адаптацию бизнеса, предпринимателям дали время до 15 декабря.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года из Петербурга выдворили около 6,5 тыс. мигрантов.

Фото: Piter.TV