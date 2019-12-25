  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские власти ужесточили запрет на работу мигрантов по патентам
Сегодня, 9:30
239
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские власти ужесточили запрет на работу мигрантов по патентам

0 0

Ограничения не распространяются на граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

По решению губернатора Петербурга Александра Беглова дополнен список видов экономической деятельности, в отношении которых установлен запрет на привлечение иностранных работников по патентам. 

В прошлом году мигрантам запретили работать таксистами и курьерами, в 2026-м перечень пополнился следующими сферами: розничная торговля, физкультурно-оздоровительная деятельность и медицина. Кроме того, приезжим теперь нельзя трудиться в салонах красоты и парикмахерских.

Ограничения не распространяются на граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана, а также на высококвалифицированных специалистов, имеющих разрешение на работу. 

Введение запрета является работающим инструментом противодействия теневой занятости. Патентная система в указанных сферах нередко используется как формальное основание для работы без реального контроля квалификации, что порождает неконкурентную среду, уход от налоговых и социальных обязательств и вытеснение легальных рабочих мест. 

Пресс-служба Смольного 

Чтобы обеспечить плавную адаптацию бизнеса, предпринимателям дали время до 15 декабря. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года из Петербурга выдворили около 6,5 тыс. мигрантов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мигранты, патенты
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии