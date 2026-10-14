С начала года из Петербурга выдворили около 6,5 тыс. мигрантов

Чаще среди выдворенных иностранцев оказываются граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

С начала 2026 года по решению судебных приставов из Петербурга выдворили почти 6,5 тыс. иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России. За аналогичный период прошлого года показатель составлял чуть более 6 тыс. человек, пишет "Бриф24" 14 октября.

Чаще среди выдворенных мигрантов оказываются граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. На родину также были отправлены уроженцы Алжира, Гвинеи, Бангладеш, Бразилии, Филиппин, Иордании, Германии, Израиля, Канады и США. Всех их привлекали к административной ответственности. В течение 5 лет иностранные граждане не смогут попасть на территорию нашей страны.

Ранее на Piter.TV: полиция проверила стройку в Новоселье. В отдел увезли почти 60 мигрантов.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу