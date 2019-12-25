Судебные приставы искали должников в Пулково

Всего проверили на наличие задолженностей 217 пассажиров.

В зоне вылета на внутренние рейсы в петербургском аэропорту Пулково судебные приставы совместно с транспортными полицейскими проверили на наличие задолженностей 217 пассажиров в рамках операции "Должник". Им объяснили, как с помощью "Банка данных исполнительных производств" погасить долг без посещения районного подразделения, передает телеканал "Санкт-Петербург" 22 октября.

Кроме того, на стоянке воздушной гавани искали транспорт должников. За несколько часов осмотрели свыше 90 машин. Так, водителю Ford Transit, который задолжал 22 тыс. рублей за штрафы ГИБДД, предложили расплатиться на месте, что мужчина и сделал. Владелец китайского внедорожника накопил штрафов на 6 тыс. рублей. Он тоже погасил долг сразу.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года из Петербурга выдворили около 6,5 тыс. мигрантов. Среди них больше всего граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу