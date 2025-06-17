Полицейские пресекли незаконную легализацию иностранцев на территории Красногвардейского района

Фигуранты на данный момент содержатся в СИЗО.

Сотрудниками полиции Красногвардейского района в рамках уголовного дела по организации незаконной миграции выявлена преступная группа лиц, организовавших незаконную легализацию иностранцев на территории Петербурга. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По имеющимся сведениям, не позднее 15 февраля, группа лиц организовывала незаконное пребывание иностранных граждан на РФ, в том числе на территории Красногвардейского района, посредством их фиктивной постановки на учет.

Фигуранты подыскивали иностранных граждан, подлежащих постановке на миграционный учет по месту пребывания, получали от них документы, удостоверяющие личность и миграционные карты, вносили в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина заведомо ложные сведения о фактическом их нахождении в месте пребывания в Петербурге и предоставляли документы с ложными сведениями в государственные контрольные органы. На миграционный учет были поставлены не менее 3 иностранных граждан, выходцев из государств Средней и Центральной Азии, каждому фиктивно-поставленному иностранцу данная услуга обходилась в 4 500 рублей.

По подозрению в этом преступлении 10 июня были изобличены и задержаны по местам проживания двое ранее судимых петербуржцев – 36-летний мужчина и 43-летняя соучастница, также 27-летний гражданин Центрально-Азиатского государства, прибывший в 2019 году в Россию на заработки и до настоящего времени проживающий без регистрации.

Фигуранты на данный момент содержатся в СИЗО.

Ранее были задержаны подозреваемые в организации фиктивной регистрации мигрантов во Всеволожске.

Видео: МВД по СПб и ЛО