Задержаны подозреваемые в организации фиктивной регистрации мигрантов во Всеволожске

По данным следствия, в начале июня пара получила от троих мигрантов пакет документов для постановки на учет и внесла в них заведомо ложные сведения о месте проживания.

Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские пресекли деятельность, связанную с незаконной легализацией иностранных граждан. Как сообщили в региональном управлении МВД, 10 июня были задержаны двое жителей — 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья и его 49-летняя сожительница, местная жительница.

Фото: МВД по СПб и ЛО

По данным следствия, в начале июня пара получила от троих мигрантов пакет документов для постановки на учет и внесла в них заведомо ложные сведения о месте проживания. Реально иностранцы в указанных квартирах не проживали — их фиктивно прописывали в жилье социально неблагополучных граждан, согласившихся на участие в схеме.

Услуги по поддельной регистрации стоили от 10 до 15 тысяч рублей. Из этой суммы владельцы квартир получали около 3 тысяч, остальное шло организаторам.

С подготовленными документами мигранты обращались в соответствующие службы для оформления законного пребывания в стране. За это организаторы получали оплату. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции.

Мужчина задержан, его сожительница находится под подпиской о невыезде. Сейчас продолжается расследование, оперативники выясняют, сколько иностранных граждан могли воспользоваться схемой.

Ранее стало известно, что в Гатчинском университете нелегальным мигрантам выдавали фиктивные студенческие визы.

Фото: Piter.tv