В Гатчинском университете нелегальным мигрантам выдавали фиктивные студенческие визы

По факту они не обучались в заведении.

УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с МВД пресекли незаконный многопрофильный канал легализации иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Было установлено, что ряд должностных лиц Гатчинского государственного университета создали преступную схему по оформлению учебных виз гражданам из стран Ближнего Востока. Незаконным мигрантам за денежное вознаграждение предоставляли студенческую визу без фактического обучения в учебном заведении. В отношении участников преступной схемы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ "Организация канала незаконной миграции".

В настоящее время по делу проводятся дополнительные оперативно-следственные действия.

Ранее были задержаны мигранты, порезавшие соотечественников в Янино-1.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области