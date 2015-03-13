Задержаны мигранты, порезавшие соотечественников в Янино-1

Один из задержанных пояснил, что поводом для драки послужила случайная фраза и неприязненный взгляд прохожего.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 12 мая в полицию Всеволожского района поступило срочное уведомление о трех пострадавших мужчинах возле дома №10 на Голландской улице поселка Янино. Выяснилось, что двое неизвестных лиц вступили в конфликт и ударили ножом троих молодых граждан Таджикистана возрастом от 18 до 26 лет, после чего поспешно покинули место преступления. Все трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, причем состояние одного из них врачи охарактеризовали как критическое, инфрмирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Оперативниками уголовно-розыскного отдела ГУ МВД совместно с сотрудниками полиции Всеволожского района оперативно была установлена личность злоумышленников и произведено их задержание неподалеку от дома №17 на Якорной улице в Петербурге. Задержанными оказались земляки пострадавших — молодые мужчины 20 и 21 года, находящиеся в стране незаконно и неофициально работающие на строительной площадке.

Один из задержанных пояснил, что поводом для драки послужила случайная фраза и неприязненный взгляд прохожего. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, подозреваемые арестованы согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец выстрелил в воздух в ходе конфликта на площадке для выгула собак.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти