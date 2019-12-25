Петербуржец выстрелил в воздух в ходе конфликта на площадке для выгула собак

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Вечером 11 мая 2025 года, около 20:30, в полицию Приморского района поступил сигнал о стрельбе рядом с домом №30 на Планерной улице. Прибывшие полицейские оперативно выяснили обстоятельства конфликта, произошедшего на площадке для выгула собак, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что некий мужчина поссорился с 35-летней владелицей собаки из-за правил выгула питомца. Разъярённый гражданин произвел выстрел вверх из сигнального оружия и покинул место происшествия. К счастью, никто не пострадал.

На следующий день, 12 мая 2025 года, примерно в 20:14, сотрудниками угрозыска был задержан подозреваемый — ранее осуждённый 47-летний местный житель, проживающий по адресу дом №43 на Богатырском проспекте. Задержанный взят под стражу в рамках процедуры, предусмотренной статьей 91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее полиция задержала пару за стрельбу на детской площадке в Выборгском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти