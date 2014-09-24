Полиция задержала пару за стрельбу на детской площадке в Выборгском районе Петербурга

Для выяснения обстоятельств в отделение были доставлены 29-летний мужчина и 23-летняя девушка.

Жители Петербурга расск приняли детскую игровую зону в Выборгском районе за тир. О происшествии 13 мая сообщила "Фонтанка".

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались ситуацией возле девятиэтажного дома на перекрестке улиц Симонова и Прокофьева днем предыдущего дня благодаря сообщению от местной жительницы. Женщина сообщила о молодой паре, практикующей стрельбу по бутылкам прямо на придомовой территории.

Прибывшие полицейские обнаружили виновников беспорядка со страйкбольным оборудованием. Для выяснения обстоятельств в отделение были доставлены 29-летний мужчина и 23-летняя девушка.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный распылил в лицо матери и сына газ из баллончика на улице Ильюшина. Пострадавшие вызвали скорую помощь, врачи оказали необходимую медицинскую помощь ребёнку, диагностировав травму глаза. После осмотра мальчика отпустили домой, рекомендовав дальнейшее амбулаторное лечение, поскольку его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Фото: Piter.TV