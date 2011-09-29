Неизвестный распылил в лицо матери и сына газ из баллончика на улице Ильюшина

Несмотря на отсутствие официального заявления от матери пострадавшего, полиция предприняла шаги по установлению и розыску лица, совершившего нападение.

В ночь на 11 мая в полицию Приморского района поступил сигнал о происшествии, произошедшем ранее вечером. Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, около 19:00 неизвестный мужчина позвонил в дверь квартиры на улице Ильюшина, дом 4, где проживает 13-летний подросток. Когда дверь открылась, злоумышленник внезапно распылил баллончик газа в лицо матери и мальчику, находящемуся поблизости, после чего быстро скрылся.

Пострадавшие вызвали скорую помощь, врачи оказали необходимую медицинскую помощь ребёнку, диагностировав травму глаза. После осмотра мальчика отпустили домой, рекомендовав дальнейшее амбулаторное лечение, поскольку его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Несмотря на отсутствие официального заявления от матери пострадавшего, полиция предприняла шаги по установлению и розыску лица, совершившего нападение. Материалы инцидента направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия соответствующего процессуального решения. Подробности происшедшего устанавливаются.

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Фото: Piter.TV