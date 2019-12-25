Инцидент произошел на станции Санкт‑Петербург — Сортировочный — Московский.

Сотрудники транспортной полиции задержали 14‑летнего школьника, который ради любопытства выкладывал посторонние предметы на железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс‑службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции Санкт‑Петербург — Сортировочный — Московский. Подросток приехал на станцию на самокате, дождался прибытия высокоскоростного поезда, после чего спустился к путям и положил на рельсы 10‑рублевую монету. По словам школьника, он хотел посмотреть, что с ней произойдет после проезда состава.

Юного нарушителя задержали. В ходе разбирательства выяснилось, что школьник действовал исключительно из любопытства и не осознавал масштаба угрозы. С подростком провели профилактическую беседу и подробно разъяснили, что подобные эксперименты могут привести не только к травмам или гибели самого "исследователя", но и к серьёзным авариям, угрожающим жизни пассажиров и работников железной дороги.

В отношении родителей школьника также составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что 14-летнего зацепера сняли с электрички до Красного Села.

Фото: Piter.tv (архив)