Видео: 14-летнего зацепера сняли с электрички до Красного Села

Любителя экстремальной езды доставили в дежурную часть.

В дежурную часть поступило сообщение от сотрудника транспортной организации о том, что на 21 километре 8 пикета железнодорожного перегона Горелово-Красное Село обнаружен зацепер. Им оказался 14-летний житель Петербурга, сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Выяснилось, что подросток во время движения электропоезда сообщением "Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) – Красное Село" залез на крышу вагона. Любителя экстремальной езды сняли с поезда и доставили в дежурную часть. В присутствии одного из родителей с ним провели профилактическую беседу и предупредили, что увлечение "зацепингом" и "руфингом" опасно для жизни.

Также был составлен административный протокол по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее мы сообщили о том, что юный зацепер упал с автобуса в Приморском районе.

Видео: пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте