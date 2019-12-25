Транспортная полиция Петербурга задержала трех юных зацеперов

Подростки залезли в межвагонное пространство "Ласточки" в момент отправления состава со станции Ивановская.

В Ленинградской области транспортные полицейские Петербурга пресекли опасные действия трех несовершеннолетних зацеперов. Об этом рассказали в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу 20 октября.

Подростки залезли в межвагонное пространство "Ласточки" в момент отправления состава со станции Ивановская. На Ладожском вокзале машинист применил экстренное торможение, и они убежали.

В результате поймали двоих мальчиков 12 и 14 лет, а также 11-летнюю девочку. В отношении законных представителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. С нарушителями были проведены профилактические беседы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали двух девочек-зацеперов.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО