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Транспортная полиция Петербурга задержала трех юных зацеперов
Сегодня, 13:19
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Транспортная полиция Петербурга задержала трех юных зацеперов

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Подростки залезли в межвагонное пространство "Ласточки" в момент отправления состава со станции Ивановская.

В Ленинградской области транспортные полицейские Петербурга пресекли опасные действия трех несовершеннолетних зацеперов. Об этом рассказали в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу 20 октября. 

Подростки залезли в межвагонное пространство "Ласточки" в момент отправления состава со станции Ивановская. На Ладожском вокзале машинист применил экстренное торможение, и они убежали. 

В результате поймали двоих мальчиков 12 и 14 лет, а также 11-летнюю девочку. В отношении законных представителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. С нарушителями были проведены профилактические беседы. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали двух девочек-зацеперов. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: зацеперы, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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