Мужчина с биполярным расстройством пытался поджечь офис банка на Белы Куна

Полицейскому патрулю удалось поймать злоумышленника.

В воскресенье, 11 мая, приблизительно в 15:30, в помещение одного из банков, находящегося по адресу: улица Белы Куна, дом №6 корпус 1, зашёл мужчина. Как стало известно "Оперативному прикрытию", он облил пол предположительно горючей жидкостью, вытащил зажигалку и пригрозил устроить пожар.

Полицейскому патрулю удалось поймать злоумышленника — им оказался 42-летний гражданин, зарегистрированный во Фрунзенском районе Петербурга. Выяснилось, что мужчина проходит наблюдение в психоневрологической клинике с диагнозом "биполярное расстройство", осложнённое злоупотреблением спиртным.

При допросе нарушитель поведал, что полтора года назад, снимая зарплату, заметил списание банком 4 тыс. рублей со своей карточки. Таким своеобразным методом он попытался вернуть эти средства.

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Фото: Piter.TV