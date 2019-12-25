  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина с биполярным расстройством пытался поджечь офис банка на Белы Куна
Сегодня, 8:09
137
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина с биполярным расстройством пытался поджечь офис банка на Белы Куна

0 0

Полицейскому патрулю удалось поймать злоумышленника.

В воскресенье, 11 мая, приблизительно в 15:30, в помещение одного из банков, находящегося по адресу: улица Белы Куна, дом №6 корпус 1, зашёл мужчина. Как стало известно "Оперативному прикрытию", он облил пол предположительно горючей жидкостью, вытащил зажигалку и пригрозил устроить пожар.

Полицейскому патрулю удалось поймать злоумышленника — им оказался 42-летний гражданин, зарегистрированный во Фрунзенском районе Петербурга.  Выяснилось, что мужчина проходит наблюдение в психоневрологической клинике с диагнозом "биполярное расстройство", осложнённое злоупотреблением спиртным.

При допросе нарушитель поведал, что полтора года назад, снимая зарплату, заметил списание банком 4 тыс. рублей со своей карточки. Таким своеобразным методом он попытался вернуть эти средства.

Ранее мы сообщили о том, что подростки избили молодого петербуржца и кинули в него петарду.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии