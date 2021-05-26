Подростки избили молодого петербуржца и кинули в него петарду

Полиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленников, решается вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Согласно информации "Оперативного прикрытия", вечером 6 мая, примерно в 23 часа, полиция получила сигнал от очевидца о происшествии возле компьютерного клуба на Торжковской улице, дом №5. Сообщалось, что там произошёл взрыв, в результате которого получил увечья молодой человек.

На месте инцидента обнаружили 19-летнего жителя Петербурга, работающего сотрудником сервиса каршеринга и велошеринга. Молодого человека госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, обожжённые волосы и термический ожог правой руки.

Предварительно установлено, что инцидент начался с ссоры между парнем и тремя подростками, которые впоследствии стали наносить удары руками и ногами, а один из нападающих дополнительно бросил в потерпевшего зажженную петарду.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент, видеозаписи были изучены и приобщены к материалам расследования. Полиция проводит мероприятия по установлению личности злоумышленников, решается вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что иногородние подростки выманили 700 тыс. рублей у пенсионерки из Ленобласти.

Фото: Piter.TV