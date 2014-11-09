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Иногородние подростки выманили 700 тыс. рублей у пенсионерки из Ленобласти
Сегодня, 16:47
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Иногородние подростки выманили 700 тыс. рублей у пенсионерки из Ленобласти

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Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

Полиция Ленинградской области поймала двух молодых мошенниц, которые украли 700 тысяч рублей у 79-летней пенсионерки, пишет spb.aif.ru, ссылаясь на ГУ МВД РФ по Петербуру и Ленобласти. 

Девушки, 18 и 19 лет, из Новотроицка (Оренбургская область) связались с пенсионеркой из Кировского района Ленобласти. Они убедили её открыть банковскую карту на своё имя и перевести на неё все свои сбережения – 700 тысяч рублей. Пенсионерка сделала так, как они сказали, и отдала карту курьеру, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Когда женщина поняла, что потеряла деньги, она сразу же обратилась в полицию. Через два дня, 5 мая, мошенниц арестовали. Против них завели уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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