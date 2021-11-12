С дома на улице Ленсовета сорвали российский флаг

Запись зафиксировала троих подозреваемых.

Вечером 6 мая появилась информация о том, что на предыдущей неделе с жилого дома на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге был украден государственный флаг России. Эту новость подтвердили представители правоохранительных органов.

Заявление о краже поступил от местного жителя, обратившегося в полицию. Следователи изучили видеозаписи камер видеонаблюдения и установили, что национальный символ был похищен глубокой ночью 1 мая.

Запись зафиксировала троих подозреваемых. В настоящий момент полиция ведет розыск преступников.

Ранее мы сообщили о том, что школьник получил ожог глаза, подглядывая в замочную скважину в Петергофе. Вскоре после случившегося состояние ребенка резко ухудшилось: возникла серьезная аллергическая реакция, проявившаяся в виде отека Квинке. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где первоначально поместили в палату интенсивной терапии, а позже перенаправили в специализированное аллергическое отделение.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)