Школьник получил ожог глаза, подглядывая в замочную скважину в Петергофе

Медицинские работники отмечают, что состояние пациента оценивается как средне тяжелое.

Вечером 2 мая в Петергофе произошел инцидент с участием двух подростков. Согласно сообщению 78.ru, один из мальчиков случайно обжег глаз своего друга, выстрелив водой из игрушечного пистолета прямо в замочную скважину двери, куда тот смотрел.

Вскоре после случившегося состояние ребенка резко ухудшилось: возникла серьезная аллергическая реакция, проявившаяся в виде отека Квинке. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где первоначально поместили в палату интенсивной терапии, а позже перенаправили в специализированное аллергическое отделение.

Медицинские работники отмечают, что состояние пациента оценивается как средне тяжелое. По состоянию на понедельник, 5 мая, врачи провели необходимые лабораторные исследования, направленные на выявление аллергенов, вызвавших реакцию организма ребёнка. После получения результатов анализов начнётся целенаправленное лечение.

При этом мальчик, стрелявший из водного пистолета, вместе со своей бабушкой утверждает, что пистолет содержал исключительно воду.

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Фото: Piter.TV