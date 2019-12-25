Неизвестные ранили троих иностранцев на предприятии в Янино-1

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ночью 12 мая 2025 года, в 23:47, полиция Всеволожского района получила сообщение от представителя предприятия по обработке металла о драке с применением ножа, произошедшей в посёлке Янино-1, на улице Голландской, дом 10, , информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Патрульная служба установила, что двое неизвестных лиц вступили в резкую словесную перепалку с тремя гражданами Таджикистана возрастом от 18-ти до 26-ти лет, после чего нанесли им колото-резаные раны, немедленно скрывшись с места преступления.

Пострадавшие получили медицинскую помощь и были направлены в медицинское учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведётся работа по установлению личности преступников и их дальнейшему задержанию.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожском районе задержали двух мигрантов за развратные действия. Инспектором по делам несовершеннолетних 10 мая была получена информация о том, что 15-летнюю девушку регулярно подвергал развратным действиям 36-летний гражданин Узбекистана. Инциденты происходили с октября 2024 года по 5 мая включительно прямо в квартире потерпевшей. Через некоторое время поступило заявление от второй заявительницы, согласно которому задержанный мужчина аналогичным образом повел себя вечером 11 мая в отношении её 16-летней дочери.

Фото: Piter.TV