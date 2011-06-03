Во Всеволожском районе задержали двух мигрантов за развратные действия

Собранные материалы переданы в отдел Следственного комитета для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения.

Инспектором по делам несовершеннолетних 10 мая была получена информация о совершенных противоправных действиях. По данным "Оперативного прикрытия", 15-летнюю девушку регулярно подвергал развратным действиям 36-летний гражданин Узбекистана. Инциденты происходили с октября 2024 года по 5 мая включительно прямо в квартире потерпевшей. Инспектор немедленно доложила об этом начальству, и иностранца арестовали в этот же день в поселке Бугры.

Следственным отделом СК РФ в Мурино возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных частью первой статьи 135 УК РФ ("Развратные действия"). Нелегально находящийся в стране гражданин направлен в изолятор временного содержания.

Позднее, ближе к вечеру 11 мая, дежурная часть получила звонок от женщины, сообщившей о непотребствах на велодорожке вблизи улицы Межевой во Всеволожске. Женщина утверждала, что некий мужчина ведет себя непристойно и пристает к прохожим женского пола. Прибывший экипаж полицейских задержал предполагаемого правонарушителя — 27-летнего уроженца Узбекистана.

Через некоторое время поступило заявление от второй заявительницы, согласно которому задержанный мужчина аналогичным образом повел себя вечером 11 мая в отношении её 16-летней дочери. Собранные материалы переданы в отдел Следственного комитета для дальнейшего расследования и принятия процессуального решения.

Ранее мы сообщили о том, что поножовщина на Савушкина обернулась уголовным делом.

Фото: Piter.TV