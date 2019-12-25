Поножовщина на Савушкина обернулась уголовным делом

Пострадавшие получили серьезные ножевые раны и были срочно госпитализированы.

В Петербурге после массовой драки с применением холодного оружия в Приморском районе возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (часть 3 статья 30 пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ), передает издание 78.ru.

Дело было открыто накануне. Ранее сообщалось, что вечером 3 мая группа приятелей устроила вечеринку в квартире на 13-м этаже одного из домов на улице Савушкина. Один из гостей, превысивший допустимую норму алкоголя, внезапно напал с ножом на двух товарищей. Остальные участники застолья заблокировали агрессора на балконе, откуда позже выяснилось, что мужчина каким-то образом оказался внизу.

Пострадавшие получили серьезные ножевые раны и были срочно госпитализированы.

Ранее мы сообщили о том, что таксист из Пакистана отобрал телефон у инвалида на Художников. Спустя некоторое время подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении гражданина составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV