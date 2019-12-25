Таксист из Пакистана отобрал телефон у инвалида на Художников

В отношении водителя такси составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Водитель такси незаконно завладел телефоном пассажира-инвалида ради компенсации стоимости поездки, информирует "Оперативное прикрытие".

Выяснилось, что водитель, гражданин Пакистана, прибыл в Петербург для учебы. Ночью 4 мая он оказывал услуги перевозки мужчине-инвалиду без ноги. Когда пассажир рассчитывался за поездку, протянув водителю денежную купюру крупного номинала, последний заявил, что у него отсутствует необходимая сдача.

Мужчина решил покинуть автомобиль, не заплатив остаток суммы, однако таксист применил силу и конфисковал его мобильный телефон. Этот поступок заметил случайный свидетель, вмешавшийся в ситуацию и вернувший устройство владельцу, одновременно сообщив о случившемся сотрудникам полиции. Тем временем нарушитель вызвал друзей, прибывших на место инцидента и повторно присвоивших себе имущество пострадавшего, покинув территорию происшествия.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении гражданина составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV