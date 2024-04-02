Полиция поймала вандалов, разрисовавших Доходный дом Симонова

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

В Центральном районе Санкт-Петербурга полиция задержала двух мужчин, которые ночью наносили граффити на фасад доходного дома Симонова — объекта культурного наследия регионального значения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 3 мая около 2 часов ночи на Загородном проспекте (дом 21-23).

Задержанными оказались 30-летний и 32-летний мужчины, которые использовали аэрозольные баллончики для нанесения надписей на стены здания 1900-1901 годов постройки. В отношении них уже составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела — учитывая статус здания как объекта культурного наследия, действия вандалов могут квалифицироваться по более серьезной статье (ст. 214 УК РФ "Вандализм"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее Piter.TV сообщал, что женщина-водитель погибла в аварии под Гатчиной.

Фото: Piter.TV