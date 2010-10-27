Женщина-водитель погибла в аварии под Гатчиной

Она врезалась в дерево.

Сегодня утром, около 7:40, на 14-м километре автодороги "Сиверский – Дружная Горка – Куровицы" произошла смертельная авария. По предварительным данным, неустановленная женщина за рулём автомобиля Hyundai Getz не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель скончалась на месте происшествия до приезда медиков. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства случившегося и причины аварии.

Напомним, что в последнее время на дорогах Ленинградской области наблюдается сложная дорожная обстановка, связанная с погодными условиями. Автомобилистам рекомендуется соблюдать особую осторожность и скоростной режим.

Ранее Piter.TV сообщал, что серийные поджигатели петербургских вышек сотовой связи взяты под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области