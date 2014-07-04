Серийные поджигатели петербургских вышек сотовой связи взяты под стражу

В Выборгском районном суде слушаются дела в отношении Рамазона Хусан угли Арислонова и Жавода Жаббор угли Жабборова. Мужчины обвиняются в нескольких эпизодах поджогов оборудования, принадлежащего операторам сотовой связи в Северной столице, – данные Объединенной пресс-службы петербургских судов.
Согласно версии следствия, 13 марта текущего года Арислонов поджег шкаф с оборудованием сотового оператора, расположенный напротив дома №54 по улице Первого Мая.
Через три дня тот же мужчина при пособничестве Жабборова поджег кабели, которые вели от климатических шкафов с оборудованием в телекоммуникационной вышке вблизи дома №28/1 по Суздальскому шоссе.
20.03.2025 фигуранты были задержаны в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. Обвинение не предъявлялось. Срок меры - 18.05.2025.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Ранее мы писали, что молодой петербуржец получил 13 лет в колонии за теракт на ж/д путях.
Фото: Piter.TV
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