Серийные поджигатели петербургских вышек сотовой связи взяты под стражу

Их будут судить по статье 281 УК РФ (Диверсия).

В Выборгском районном суде слушаются дела в отношении Рамазона Хусан угли Арислонова и Жавода Жаббор угли Жабборова. Мужчины обвиняются в нескольких эпизодах поджогов оборудования, принадлежащего операторам сотовой связи в Северной столице, – данные Объединенной пресс-службы петербургских судов.

Согласно версии следствия, 13 марта текущего года Арислонов поджег шкаф с оборудованием сотового оператора, расположенный напротив дома №54 по улице Первого Мая.

Через три дня тот же мужчина при пособничестве Жабборова поджег кабели, которые вели от климатических шкафов с оборудованием в телекоммуникационной вышке вблизи дома №28/1 по Суздальскому шоссе.

20.03.2025 фигуранты были задержаны в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. Обвинение не предъявлялось. Срок меры - 18.05.2025. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что молодой петербуржец получил 13 лет в колонии за теракт на ж/д путях.

Фото: Piter.TV