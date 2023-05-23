Молодой петербуржец получил 13 лет в колонии за теракт на ж/д путях

Его 15-летнему сообщнику назначили 6 лет в воспитательной колонии.

Петербургский суд признал виновными в совершении террористического акта двух молодых жителей Северной столицы и Ленинградской области. В марте прошлого года они подожгли батарейный шкаф на перегоне ж/д станции Удельная, – сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным правоохранителей, парни 15-ти лет и 21-го года действовали по указанию сотрудника украинских спецслужб. Их действие могло привести к столкновению составов и сходу вагонов с путей. Однако возгорание было вовремя ликвидировано службой железной дороги.

За содеянное молодым людям обещали 20 тыс. рублей. Обоим в итоге назначили наказание в виде лишения свободы.

15-летнему – 6 лет воспитательной колонии с ограничением на использование Интернета. 21-летнему – 13 лет лишения свободы (2 года в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима) с ограничением свободы. Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее мы писали, что в СИЗО по подозрению в хищении более 7 млн рублей отправлен строительный подрядчик Петербурга.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура