В СИЗО по подозрению в хищении более 7 млн рублей отправлен строительный подрядчик Петербурга

Обвиняемый в одиночку или в сговоре с иными лицами заключал фиктивные договоры подряда на установку каркасных домов.

Суд Кировского района Северной столицы отправил под стражу подозреваемого в мошенничестве представителя (Ивана Баграма) строительной компании. Предполагается, что обвиняемый – один из числа руководителей общества, укравшего свыше 7,1 млн рублей, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, не позднее 29 сентября 2023 года неустановленное лицо (или несколько лиц) из руководства ООО "АнкорДом" заключило договоры подряда на строительство каркасных домов с несколькими потерпевшими. На деле работы не производились. Заказчики были обмануты демонстрацией видимости планомерности выполнения заказов.

В действительности же лицо (или группа лиц) и, в частности, фигурант уголовного дела незаконно завладел(и) средствами на сумму около 9,2 млн рублей, из которых на реальные работы было потрачено чуть больше 2,1 млн рублей. Остаток в размере 7 158 704 рубля был похищен.

По подозрению в совершении указанного преступления 19.03.2025 был задержан Баграм, в этот же день ему было предъявлено обвинение. Против удовлетворения ходатайства следователя возражал, просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Срок меры – 13.05.2025. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что в Петербурге осудили членов преступной группы за убийства в 2004-2005 годах.

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