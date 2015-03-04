В Петербурге осудили членов преступной группы за убийства в 2004-2005 годах

Первое преступление произошло 19 июля 2004 года в Пскове.

Трое участников организованной преступной группы признаны виновными в убийствах двух мужчин и женщины, совершённых в Санкт-Петербурге и Пскове в 2004 и 2005 годах. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие установило, что Никамагомед Каранаев, уже отбывающий пожизненное заключение, создал преступную группу для похищения и убийства социально незащищённых граждан с целью мошеннического завладения их недвижимостью. В эту группу вошли Дмитрий Блохин и Расил Мамедризаев.

Первое преступление произошло 19 июля 2004 года в Пскове, где Каранаев и Блохин задушили мужчину в подъезде. В январе 2005 года в Санкт-Петербурге Каранаев убил ещё одного человека, нанеся ему удар топором в голову. В сентябре того же года Блохин и Мамедризаев задушили женщину на Лабораторном проспекте.

Суд назначил Каранаеву 19 лет лишения свободы, а с учётом ранее вынесенного приговора подтвердил пожизненное заключение. Блохин приговорён к 16 годам лишения свободы, а с учётом предыдущего наказания – к 22 годам в колонии строгого режима. Мамедризаев осуждён на 15 лет, а по совокупности приговоров – на 20 лет.

Кроме того, суд обязал осуждённых выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.

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Фото: Piter.tv