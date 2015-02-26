Житель Отрадного 8 лет проведет в колонии за попытку скинуть знакомую с балкона 10 этажа

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Кировском районе Ленинградской мужчину приговорили к реальному сроку лишения свободы за покушение на убийство знакомой. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.

Следствием установлено, что 16 августа 2023 года 42-летний мужчина, находясь на балконе квартиры по улице Гагарина в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области, на почве личных неприязненных отношений пытался сбросить 34-летнюю женщину с балкона 10 этажа, высказывая угрозы убийством. Однако не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление, а дети потерпевшей отвлекли нападавшего. В результате она смогла вырваться от мужчины и скрыться.

Кировским городским судом обвиняемый признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом этого назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Шедеврум)