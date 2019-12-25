Петербургский суд повторно проверит приговор бывшему сенатору Сабадашу

Приговор Александру Сабадашу по делу о хищении 75 млн рублей пересмотрят.

Санкт-Петербургский городской суд повторно рассмотрит законность приговора бывшему сенатору Александру Сабадашу по делу о хищении 75 млн рублей у Таврического банка. Третий кассационный суд общей юрисдикции направил материалы на новое апелляционное рассмотрение. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Кассационные жалобы подали сам Сабадаш, бывший председатель правления Таврического банка Александр Сомов и его заместитель Дмитрий Гаркуша. Они оспаривали приговор Смольнинского районного суда Петербурга от 15 декабря 2023 года, а также последующее апелляционное определение городского суда, которым в судебное решение внесли изменения.

Сомов и Гаркуша просили отменить приговор и направить дело на повторное рассмотрение в районный суд. Защита Сабадаша настаивала на возвращении материалов прокурору для дополнительного расследования. Все трое заявляли о существенных нарушениях закона при рассмотрении дела.

По утверждению адвокатов, судья Анжелика Морозова вышла за пределы предъявленного обвинения и самостоятельно изменила его. Кроме того, защита указывала, что приговор вынесли до получения результатов финансово-экономической экспертизы, назначенной самим судом.

Теперь Санкт-Петербургскому городскому суду предстоит повторно изучить апелляционные жалобы и проверить законность вынесенного решения.

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