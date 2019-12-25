В Петербурге вынесли приговор теневым банкирам, заработавшим более 400 млн рублей

В Петербурге осудили 14 участников схемы по выводу за рубеж 17,8 млрд рублей.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 14 участникам преступной группы, которая в 2016–2019 годах незаконно вывела за рубеж более 17,8 млрд рублей в евро и долларах. Для проведения валютных операций использовались подложные документы. Доход от незаконной деятельности превысил 400 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По материалам дела, участники группы занимались банковскими операциями без регистрации в качестве кредитной организации и необходимого разрешения. Они использовали фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиторских услуг. Общая сумма проведенных валютных операций составила более 17,84 млрд рублей, а преступный доход после вычета комиссий — не менее 401,4 млн рублей.

Организатор схемы Дмитрий Кузнецов, ранее работавший в таможенных органах, получил 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, суд установил, что он легализовал часть незаконного дохода — 15,9 млн рублей. Для этого мужчина размещал наличные на личных срочных банковских вкладах, оформляя соответствующие документы.

Еще 6 ключевых участников группы — Андрей Куликов, Сергей Цой, Сергей Тропин, Александр Ильиных, Артур Ножненко и Ольга Крупина — приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 14,5 года. Они будут отбывать наказание в колониях строгого и общего режимов. Суд также назначил им штрафы от 600 тыс. до 2 млн рублей.

Остальным 7 фигурантам назначили условные сроки от 5,5 до 7,5 года. Размеры штрафов для них составили от 300 тыс. до 350 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV