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Забившего до смерти посетителя охранника магазина в Петербурге отправили в СИЗО

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Мужчина пробудет под стражей до 18 декабря.

Суд отправить в следственный изолятор охранника Мирзабега Касымбекова, который насмерть забил покупателя. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Трагедия произошла в ночь на 18 октября. Предварительно установлено, что погибший украл продукты из магазина и пытался сбежать. Охранник догнал его на улице. Между мужчинами завязалась драка. Сотрудник охраны несколько раз ударил покупателя по голове и телу. Тот упал и скончался на месте от полученных травм.

В ходе судебного заседания адвокат охранника заявил, что погибший был наркоманом и постоянно воровал в магазине. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемого охранника магазина под стражу на два месяца.

Ранее мы сообщали, что "Группа Лента" начала проверку после гибели покупателя в одном из магазинов сети в Петербурге.

Видео: прокуратура г. Санкт-Петербурга

Теги: охранник убил вора, сизо, суд петербург
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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