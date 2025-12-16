Пенсионерка, сломавшая плечо на гололеде в центре Петербурга, получила компенсацию

Потерпевшей заплатили 100 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению пожилой местной жительницы. В феврале прошлого года она поскользнулась и упала на тротуаре на пересечении 9-й Советской улицы и Греческого проспекта. В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости.

Как рассказали в надзорном ведомстве, падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ответственной организации. Прокурор предъявил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Требования удовлетворены: в пользу пенсионерки взыскано 100 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: пострадавшая на гололеде жительница Пушкина получила 500 тыс. рублей компенсации.

Фото: Piter.TV