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Пенсионерка, сломавшая плечо на гололеде в центре Петербурга, получила компенсацию
Сегодня, 16:18
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Пенсионерка, сломавшая плечо на гололеде в центре Петербурга, получила компенсацию

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Потерпевшей заплатили 100 тыс. рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению пожилой местной жительницы. В феврале прошлого года она поскользнулась и упала на тротуаре на пересечении 9-й Советской улицы и Греческого проспекта. В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом правой плечевой кости. 

Как рассказали в надзорном ведомстве, падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ответственной организации. Прокурор предъявил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. Требования удовлетворены: в пользу пенсионерки взыскано 100 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: пострадавшая на гололеде жительница Пушкина получила 500 тыс. рублей компенсации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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