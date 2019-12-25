За убийство знакомого в Пушкине мужчина отправлен в колонию на 9 лет

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, которому вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 24 ноября.

В октябре прошлого года фигурант, находясь в квартире дома по Кадетскому бульвару в Пушкине, поссорился со знакомым. Они вместе распивали алкоголь. В ходе конфликта подсудимый напал на потерпевшего с ножом. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте. Вину обвиняемый не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV