Мужчина до смерти забил шваброй свою супругу в Киришах

Женщина скончалась на месте происшествия.

В Киришах следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении 59-летнего рецидивиста. Как сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти, нетрезвый обвиняемый, находясь в квартире дома на улице Мира, в ходе ссоры со своей 50-летней супругой нанес ей не менее 10 ударов руками, ногами и деревянной рукояткой швабры. Женщина скончалась на месте происшествия.

Возбуждено ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пикалево задержали двоих монтеров по подозрению в убийстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Фото: пресс-служба СК РФ