В Пикалево задержали двоих монтеров-железнодорожников по подозрению в убийстве

Вечером 22 ноября в полицию Бокситогорского района поступила информация от медицинского работника скорой помощи о находке тела мужчины с травмами возле жилого здания №39 шестого микрорайона города Пикалево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили тело 51-летнего местного жителя с колото-резаным повреждением спины. Подозреваемыми в совершении преступления стали двое жителей Пикалево возрастом 27 и 29 лет, имеющих судимости, работавшие железнодорожниками.

Расследованием установлено, что между потерпевшим и подозреваемыми произошел конфликт, приведший к нанесению множественных ударов ножом в область спины. Мужчина пытался спастись бегством, но получил тяжёлые ранения, оказавшиеся смертельными, и умер прямо перед домом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("убийство"). Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым решается компетентными органами.

Фото: Piter.TV