На Ковалевской улице увидели самку черного дрозда

Обитают эти птицы в широкой полосе Азии, Европе и европейской части РФ.

Около дома 22к2 по Ковалевской улице заметили самку редкого черного дрозда. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга 20 февраля.

Эта длиннохвостая птица размером почти как рябинник. Самец черный с черно-оранжевым клювом, а самка более светлая снизу.

Обитают черные дрозды в широкой полосе Азии, Европе и европейской части РФ. В последние годы вид постепенно расселяется на север и восток.

Ранее на березах в Приозерском районе Ленобласти заметили стаю тетеревов.

Фото: Олег Бенера