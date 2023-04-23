  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ковалевской улице увидели самку черного дрозда
Сегодня, 14:22
100
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Ковалевской улице увидели самку черного дрозда

0 0

Обитают эти птицы в широкой полосе Азии, Европе и европейской части РФ.

Около дома 22к2 по Ковалевской улице заметили самку редкого черного дрозда. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга 20 февраля. 

Эта длиннохвостая птица размером почти как рябинник. Самец черный с черно-оранжевым клювом, а самка более светлая снизу. 

Обитают черные дрозды в широкой полосе Азии, Европе и европейской части РФ. В последние годы вид постепенно расселяется на север и восток.

Ранее на березах в Приозерском районе Ленобласти заметили стаю тетеревов. 

Фото: Олег Бенера

Теги: дрозд, ковалевская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии