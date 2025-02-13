На березах в Приозерском районе заметили стаю тетеревов

Серёжки и почки этого дерева — одно из любимых лакомств тетеревов.В ряде стран Европы эту птицу даже называют "берёзовым петухом".

В Приозерском районе Ленобласти была замечена стая тетеревов. Об этом сообщил биолог Павел Глазков, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Специалист пояснил, что зимой тетерева собираются в стаи для обеспечения своей безопасности. Размер стаи может варьироваться от нескольких десятков до сотен особей.

Биологу повезло наблюдать стаю тетеревов на берёзе. Серёжки и почки этого дерева — одно из любимых лакомств тетеревов. В ряде стран Европы эту птицу даже называют "берёзовым петухом". Чем крепче морозы, тем более ломкими становятся веточки берёзы, и тем проще тетеревам их отгрызть и сломать, поделился Павел Глазков.

Ранее мы сообщили о том, что в районе Каменноостровского моста поселилась нерпа.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков)