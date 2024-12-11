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В районе Каменноостровского моста поселилась нерпа
Сегодня, 8:12
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В районе Каменноостровского моста поселилась нерпа

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Река привлекла ее не только рыбой, но и наличием льда.

В центре Петербурга заметили нерпу. Она облюбовала Каменноостровский мост, рассказал биолог Павел Глазков.

Ластоногую видят уже несколько недель на Малой Невке. Река привлекла ее не только рыбой, но и наличием льда, где нерпы обычно отдыхают. 

Ледяные поля нужны им и для успешного размножения – ведь именно там, в снежных наносах, самки вырывают норы, в которых рожают по одному детенышу. И начнется это уже скоро, с конца февраля. Если зима теплая, снега и льда нет, то выжить малышам очень сложно. 

Павел Глазков, биолог 

В Петербург пожаловало взрослое животное.

Ранее на Piter.TV: нерпу обнаружили рядом с заводом "Пелла" в Ленобласти. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: каменноостровский мост, нерпа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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