В районе Каменноостровского моста поселилась нерпа

Река привлекла ее не только рыбой, но и наличием льда.

В центре Петербурга заметили нерпу. Она облюбовала Каменноостровский мост, рассказал биолог Павел Глазков.

Ластоногую видят уже несколько недель на Малой Невке. Река привлекла ее не только рыбой, но и наличием льда, где нерпы обычно отдыхают.

Ледяные поля нужны им и для успешного размножения – ведь именно там, в снежных наносах, самки вырывают норы, в которых рожают по одному детенышу. И начнется это уже скоро, с конца февраля. Если зима теплая, снега и льда нет, то выжить малышам очень сложно. Павел Глазков, биолог

В Петербург пожаловало взрослое животное.

Ранее на Piter.TV: нерпу обнаружили рядом с заводом "Пелла" в Ленобласти.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков