Трёх краснокнижных нерп вернули в воды Ладожского озера после лечения

Три ладожские кольчатые нерпы, спасенные весной в истощенном состоянии, прошли реабилитацию и снова оказались в естественной среде обитания.

На западном побережье Ладожского озера 8 июля специалисты выпустили трех ладожских кольчатых нерп, которые прошли лечение в Центре спасения морских млекопитающих. В естественную среду вернули двух самок и самца.

Животных нашли весной на берегу в тяжелом состоянии. В апреле они поступили в центр с массой от 5 до 9 килограммов, что было недостаточно для выживания в холодной воде. За время восстановления нерпы набрали вес, научились самостоятельно добывать пищу и перестали проявлять интерес к людям.

Как сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга", место выпуска выбрали с учетом природных условий. В районе западного побережья Ладоги начинается нерест ряпушки, которая является основным источником питания для кольчатых нерп. Это поможет животным быстрее адаптироваться после возвращения в природу.

"Эти малыши поступили к нам в апреле с весом, едва достигавшим половины нормы. Каждый из них был обречён без помощи человека. Отрадно видеть, как они превратились в крепких, готовых к свободе зверей", — отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

В фонде продолжают восстанавливать других ладожских нерп, которых планируют выпустить после завершения реабилитации.