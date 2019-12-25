В Петербурге поручили сократить сроки отключения горячей воды

Власти Петербурга поставили задачу теплоснабжающим организациям минимизировать сроки плановых отключений горячей воды. В части домов их уже удалось сократить до нескольких дней.

Теплоснабжающим организациям Санкт-Петербурга поручили по возможности сокращать сроки плановых отключений горячей воды. Об этом во время прямой линии сообщил вице-губернатор Сергей Кропачев.

По его словам, в 2026 году около 5 тысяч многоквартирных домов перевели на схему, при которой горячее водоснабжение отключают всего на один-четыре дня вместо традиционных двух недель.

Такой подход применяется на участках, где техническое состояние инженерных сетей позволяет проводить необходимые работы в сокращенные сроки. Если же требуется масштабная замена трубопроводов или сложный ремонт, период отключения может быть увеличен.

Сергей Кропачев также отметил, что уровень износа сетей компании "Теплосеть" превышает 50%, поэтому часть инфраструктуры нуждается в модернизации и обновлении.

Ранее сообщалось, что в в Петербурге проведут 78 гидравлических испытаний.

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